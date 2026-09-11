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11 сентября 2026, 17:15

На Днепропетровщине мужчина сделал ребенку инвалидность ради побега за границу

11 сентября 2026, 17:15
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Фото из открытых источников
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Правоохранители разоблачили мужчину, который продал призывнику фальшивую инвалидность. В справке речь шла о ребенке "клиента"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник убедил "клиента", что у него есть связи во врачебно-консультативных комиссиях города для оформления фальшивой инвалидности его ребенку. Благодаря этому мужчина мог бы получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он получал 12 тысяч долларов. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники противоправной схемы.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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