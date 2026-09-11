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11 сентября 2026, 18:24

Из-за ревности напал с ножом на мужа бывшей: в Киеве задержали военного

11 сентября 2026, 18:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Подольском районе Киева мужчина из-за ревности к бывшей жене напал на ее нового мужа и ударил его ножом в спину

Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.

О раненом мужчине на улице Тульчинской в полицию сообщила прохожая. На место прибыли следственно-оперативная группа и медики, госпитализировавшие 31-летнего киевлянина с ножевым ранением спины.

Правоохранители установили, что потерпевшего ранил бывший муж его жены. 33-летний мужчина приехал в дом супругов, чтобы выяснить отношения с ее нынешним мужем.

Во время потасовки во дворе многоэтажки нападающий достал нож, ударил им пострадавшего в спину и скрылся.

Оперативники установили, что мужчина прячется в квартире знакомого в Оболонском районе. Там его и задержали. Также выяснилось, что он военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, на Днепропетровщине задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в умышленном убийстве местного жителя из-за ревности. Во время конфликта он ударил потерпевшего ножом в живот. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

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