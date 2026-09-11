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11 сентября 2026, 16:10

В Харьковской области мужчина "уничтожил" свой дом ради нескольких миллионов

11 сентября 2026, 16:10
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Фото: прокуратура
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По программе "єВідновлення" граждане могут получать денежную помощь в случае повреждения или уничтожения жилья. Житель Харьковщины решил свой поврежденный дом превратить в уничтоженный

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Человек использовал технический отчет с недостоверными сведениями. После этого он по полученному жилищному сертификату купил квартиру в Харькове.

Как выяснили правоохранители, дом мужчины в Изюме был поврежден в результате обстрелов. В январе 2024 г. он подал заявление на получение компенсации для восстановления жилья. После обследования комиссия определила дом как поврежденный, а стоимость необходимых восстановительных работ оценила более чем в 1,1 миллиона гривен.

Однако мужчина захотел получить большую сумму, и решил "превратить свой дом в уничтоженный". Для этого он привлек посредника, через которого документы на здание и фотоизображение его повреждений передали квалифицированному эксперту. Фактическое обследование дома не проводили. Степень повреждения определена на уровне 81-100%.

Впоследствии мужчина получил сертификат более чем на 2,6 миллиона гривен и на эти деньги купил квартиру в Харькове. Однако комиссия установила нарушение: здание было повреждено, а восстановить его возможно путем проведения капитального ремонта, реконструкции или реставрации.

Теперь мужчина получил подозрение за мошенничество.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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