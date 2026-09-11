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Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
11 сентября 2026, 12:34

Цена халатности: нарушение пожарных норм умножает потери от ракет и дронов

11 сентября 2026, 12:34
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Почему мы горим?
Фото: Facebook
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Огромные убытки от российских атак могли бы быть в разы меньше, будь в Украине хоть какая-то традиция противопожарных мер. Если бы были ответственные лица, которые следили бы за тем, чтобы меры противопожарной безопасности существовали не на бумаге, а в реальности.

Вы скажете, что такая инстанция по закону есть – ГСЧС. Но практика опровергает то, что прописано в законах. Традиционно бизнес и все заинтересованные стремились откупаться от пожарных взятками, ну а пожарные с радостью шли навстречу. Парадоксально, но за 5 лет войны ничего не поменялось!

Точнее, поменялось то, что именно поднятый прилетом шахеда или ракеты огонь стал главным фактором убытков. Игнорирование пожарной безопасности, беспорядок и беззаконие, сплошное взяточничество конвертируются сейчас в рекордные материальные потери.

Вот на днях горел рынок в Хмельницком от "падения обломков" вражеских БПЛА. До того дотла сгорел Лукьяновский рынок – и большой вопрос, случилось ли бы это, если бы там соблюдались нормы пожарной безопасности? Если бы те, кто должен за этим следить – следили?

У меня побратим по Азову и 72-й бригаде Механ, Александр Мазуренко, по инвалидности уже не служит, живет в Белой Церкви и который год бьет тревогу по поводу ужасного состояния рынка в этом городе.

Там есть даже судебные решения, которые обязывают собственников привести рынок в соответствие с требованиями законодательства, организовать проходы, доступ для пожарной техники. Тем не менее, местная ГСЧС (очевидно, бесплатно) закрывает глаза на невыполнение решений суда.

По-хорошему, такой объект следовало бы уже давно закрыть, так как он представляет опасность для жителей города. Собственники – живут за границей, ни копейки не желают вкладывать в обустройство рынка, оставили только аппарат по выкачке денег – директора и бухгалтера.

Реалии воюющей страны их не интересуют, а ГСЧС с большим пониманием относится к такой позиции.

Вы спросите – может, мы с Механом перегибаем палку, опасности нет? Но нет, она есть. К сожалению, даже без факторов боевых действий этот рынок уже горел дважды(!). Так что на фоне российского дронового террора – долго ли ждать третий раз?

Сколько еще шахедов должны упасть на нашу землю, чтобы мы вспомнили о противопожарных нормах?

Чтобы пожарной безопасностью заинтересовался, кроме понимающих реалии войны ветеранов, кто-то из тыловых чиновников?

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Украина война обстрелы пожар ГСЧС ликвидация
 
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