В Житомирской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедистку
Вечером 10 сентября в селе Бехи Коростенской общины произошло смертельное ДТП. Авария произошла около 20:50
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 17-летний житель Коростенского общества, управляя мотоциклом Lifan, наехал на 45-летнюю велосипедистку, которая двигалась навстречу.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу.
По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний парень, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.