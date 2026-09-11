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11 сентября 2026, 13:44

В Житомирской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедистку

11 сентября 2026, 13:44
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Фото: Национальная полиция
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Вечером 10 сентября в селе Бехи Коростенской общины произошло смертельное ДТП. Авария произошла около 20:50

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 17-летний житель Коростенского общества, управляя мотоциклом Lifan, наехал на 45-летнюю велосипедистку, которая двигалась навстречу.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний парень, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.

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