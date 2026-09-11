Ведущая Соломия Витвицкая призналась, придумала ли уже имя первенца

Фото из открытых источников

Ведущая Саломея Витвицкая готовится стать мамой. Она рассказала, знает ли уже, как они с мужем назовут первенца

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Соломия Витвицкая рассказала, что она уже начинает готовиться к роддому. По словам ведущей, она уже знает, что такое тренировочные схватки. Она призналась, что они даже однажды испугали ее. Полночи она не спала и каждые десять минут собиралась ехать в роддом, но "тревога" была ложна.

Ведущая призналась, что имя они с мужем до сих пор не смогли выбрать. При этом она попросила идеи у своих предпринимателей.

Напомним, что Саломея Витвицкая перенесла серьезную операцию, поэтому сначала она списывала изменения в самочувствии на это. Однако, когда описала свои симптомы искусственному интеллекту, оказалось, что нужно сделать тест. Таким образом, ведущая узнала, что будет мамой.