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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
11 сентября 2026, 09:33

Бюджетный популизм без границ: от тысячи Зеленского до пяти тысяч Трампа

11 сентября 2026, 09:33
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Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как граждане страны "подарочной 1000", "бесплатных 3000 км по железной дороге" и всяких разных кэшбеков переживают из-за заявлений Дональда Трампа о "дивидендах в $5000 каждому"
Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как граждане страны "подарочной 1000", "бесплатных 3000 км по железной дороге" и всяких разных кэшбеков переживают из-за заявлений Дональда Трампа о "дивидендах в $5000 каждому"
Фото: из открытых источников
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И тут, и там – такие довольно сомнительные проекты называются именами тех, кто не заплатит и доллара/гривны за них. Все будет выплачено из кармана тех же некритически мыслящих налогоплательщиков. Такой себе "подарок" за их деньги.

Конечно, это не о том, как экономику оздоровить и инфляцию обуздать или долги сократить. Здесь все очевидно: эпоха простых популистских решений шагает по миру. И политики-популисты эту "лошадку" оседлали уже давно.

Разница между Украиной и США лишь в том, что там еще не додумались (правильно сказать – инициаторам не разрешили) все эти проекты оформлять через единое контролируемое окно по сбору данных о гражданах. Так что в США свою "Дию" вряд ли возможно внедрить, хотя, конечно, любая власть мечтает о таком инструменте.

Американцы очень ревностно относятся к конфиденциальности своих данных (privacy). Идея создания единого государственного приложения, где будут собраны и паспорт, и водительские права, и текущие финансовые операции вызывает у значительной части общества США сильное сопротивление из-за понятных опасений безопасности персональных данных и тотального цифрового контроля со стороны государства.

То есть, в принципе, цели и инструментарий понятны, сталкиваемся мы с этим не впервые, и дальше эти инициативы очевидно не прекратятся, если не будет наконец большинства среди граждан, которые просто посчитают свои финансовые поступления и расходы и перестанут принимать подачки за свой же счет и поддерживать популистов разного толка…

Но объясните пожалуйста, почему мы переживаем в первую очередь бюджетом США, а не Украины?!

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США Украина выборы Дональд Трамп выплаты бюджет
 
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