В Краматорске в результате ударов дронов вспыхнул масштабный пожар в многоэтажках
В Краматорске Донецкой области российские ударные дроны повлекли за собой масштабные пожары в двух девятиэтажных жилых домах. Огонь охватил балконы и квартиры на шестом-девятом этажах
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По данным спасателей, общая площадь пожаров составила около 800 квадратных метров.
Чрезвычайники прибыли на место и локализовали очаги возгорания. Однако во время проведения работ российские войска совершили повторные атаки по месту работы спасателей, из-за чего ликвидацию пожаров пришлось приостановить.
Среди личного состава ГСЧС пострадавших нет. Спасательная техника также не получила повреждений.
Напомним, что в Запорожской области российские войска повторно атаковали беспилотниками спасателей, тушивших пожар в жилом доме после предварительного обстрела.