В Краматорске в результате ударов дронов вспыхнул масштабный пожар в многоэтажках

Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области российские ударные дроны повлекли за собой масштабные пожары в двух девятиэтажных жилых домах. Огонь охватил балконы и квартиры на шестом-девятом этажах

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, общая площадь пожаров составила около 800 квадратных метров.

Чрезвычайники прибыли на место и локализовали очаги возгорания. Однако во время проведения работ российские войска совершили повторные атаки по месту работы спасателей, из-за чего ликвидацию пожаров пришлось приостановить.

Среди личного состава ГСЧС пострадавших нет. Спасательная техника также не получила повреждений.

Напомним, что в Запорожской области российские войска повторно атаковали беспилотниками спасателей, тушивших пожар в жилом доме после предварительного обстрела.