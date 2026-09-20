В Киеве из-за пожаров в Киевской области фиксируют задымление и запах гари: советы КГГА

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Из-за пожаров в Киевской области на правом берегу столицы может возникать задымление и ощущаться запах гари. Киевлянам советуют закрыть окна, меньше находиться на улице и удержаться от интенсивных физических нагрузок под открытым небом

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

В КГГА отметили, что если жители столицы чувствуют запах дыма, им рекомендуют закрыть окна, по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе и не заниматься интенсивными упражнениями на улице.

В то же время, по данным датчиков мониторинга, состояние воздуха в юго-западных окрестностях Киева сейчас оценивается как удовлетворительное.

В КГГА объяснили, что показатели качества воздуха находятся в пределах нормы, поэтому угрозы для здоровья большинства людей пока нет. В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха, а также имеющие заболевания дыхательной системы могут испытывать незначительный дискомфорт.

Напомним, что число погибших в Киевской области в результате российских атак с 19 сентября возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время атаки в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина.