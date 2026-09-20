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20 сентября 2026, 14:51

Операция "Вивальди": бойцы Третьего армейского корпуса уволили Шандриголово, Дерилово и Дробышево в Донецкой области

20 сентября 2026, 14:51
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Фото иллюстративное
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Во время второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди» на севере Донецкой области украинские военные освободили населенные пункты Шандриголово и Дерилово. Также под контроль Украины перешло Дробышево

Об этом сообщил командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, передает RegioNews.

По его словам, Шандриголово является критически важной точкой для украинских и российских войск на этом участке фронта. Во время второго этапа операции российские войска, по данным Белецкого, понесли потери около 800 военнослужащих. Общие потери за два этапа "Вивальди", по его словам, превысили 3000 военных.

Белецкий также заявил, что в два этапа операции удалось вернуть в общей сложности 125 квадратных километров территории. Из них 50 квадратных километров, по его словам, украинские военные деоккупировали.

Командующий Третьего армейского корпуса подчеркнул, что украинские военные пытаются минимизировать собственные потери, в частности, благодаря применению беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

Увольнение Шандриголового и Дерилового также подтвердил украинский аналитический проект DeepState. Аналитики сообщили и о продвижении украинских войск вблизи Шандриголового.

В последние недели OSINT-аналитики и военные блоггеры сообщали об украинских контрнаступательных действиях к северу от Лимана и ликвидации российского выступления на этом участке фронта.

Французский аналитик Клеман Молен ранее заявлял, что российское выступление могло использоваться как плацдарм для дальнейшего наступления на Лиман, а оттуда — в направлении Изюма и Славянска. По его оценке, украинские контрнаступательные действия продолжались около четырех месяцев и привели к освобождению более 200 квадратных километров территории.

В то же время, эти оценки относительно площади освобожденных территорий отличаются от данных, озвученных Андреем Белецким. По его словам, в два этапа операции украинские военные вернули контроль над 125 квадратными километрами территории, из которых 50 квадратных километров были деоккупированы.

Напомним, что бойцы Третьего армейского корпуса во время наступательной операции "Вивальди" нанесли урон российскому подразделению БПЛА "Рубикон".

Третий армейский корпус ВСУ подтвердил проведение наступательной операции на севере Донецкой области.

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