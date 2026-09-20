На Запорожье в результате удара FPV-дрона по дороге погибла женщина
На дороге между Кушугумом и Малокатериновкой Запорожского района российский FPV-дрон атаковал гражданскую. В результате удара погибла 79-летняя женщина
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, RegioNew .
"Российский FPV-дрон унес жизни 79-летней женщины. Атака произошла на дороге между Кушугумом и Малокатериновкой", - сообщил Семикин.
Он призвал жителей региона не находиться в открытой местности во время воздушных тревог.
Напомним, что российские войска 20 сентября нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, зафиксировано прямое попадание.
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