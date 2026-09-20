В Ровно столкнулись BMW и мотоцикл Suzuki: травмировался 23-летний водитель
В Ровно произошло ДТП, в результате которого травмировался 23-летний водитель мотоцикла. Авария произошла 18 сентября около 14:20 на улице Дубенской
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
По предварительным данным, 35-летний местный житель, управляя автомобилем BMW, выезжал со второстепенной дороги на главную и не предпочел мотоцикл Suzuki.
Двухколесным транспортным средством управлял 23-летний житель поселка Клевань.
В результате столкновения мотоциклист получил ушибы. После оказания медицинской помощи его отпустили.
В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя BMW к административной ответственности по статье 124 КУоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или другого имущества.
Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену . 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.