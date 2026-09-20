В Ровенской области нетрезвый мотоциклист сбил двух малолетних сестер

Фото: полиция Ровенской области

В селе Охматков Млиновской общины произошло ДТП, в результате которого пострадали две малолетние сестры. 24-летний водитель мотоцикла Viper наехал на детей, ехавших на велосипеде в попутном направлении

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 19 сентября около 20:00.

По предварительным данным следствия, мотоциклист, 24-летний местный житель, допустил наезд на 9-летнюю и 7-летнюю сестру.

В результате ДТП дети получили травмы головы, рваные раны и ссадины. Младшая сестра, кроме того, получила перелом ключицы. Оба пострадавших госпитализированы.

Правоохранители установили, что водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, он и пассажир мотоцикла были без мотошлемов.

Также у кормчего обнаружили признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование в больнице это подтвердило.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Ровно произошло ДТП, в результате которого травмировался 23-летний водитель мотоцикла. Авария произошла 18 сентября около 14:20 на улице Дубенской.