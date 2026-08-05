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05 августа 2026, 14:50

НАБУ и САП вручили Стефанишиной новое подозрение: что известно

05 августа 2026, 14:50
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Ольге Стефанишиной. При этом она получила еще одно подозрение от НАБУ и САП

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

В начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть процесс. При этом стало известно, что оно получило новое подозрение от НАБУ и САП.

По данным журналиста Михаила Ткача, бывшая вице-премьер по евроинтеграции получила подозрение в незаконном обогащении.

В Центре противодействия коррупции вспоминают, что ранее она уже получала подозрение по делу НАБУ, где фигурирует соратница Януковича Елена Лукаш. Сейчас это дело слушается в ВАКСе.

Что говорили об имуществе экс-вицеппремьера

В прошлом году журналисты Hromadske исследовали имущество семьи Ольги Стефанишиной. Тогда журналисты отмечали, что в декларациях она не указывала ни реальную киевскую квартиру мамы на 150 квадратов, проданной в 2018 году, ни новых апартаментов, приобретенных в 2022 году. По словам журналистов, последние годы Ольга Стефанишина декларирует квартиру в Киеве, которая якобы принадлежит ее маме, но в реестрах нет данных, которые ее мама когда-то владела этим жильем.

Напомним, ранее в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Ольга Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

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