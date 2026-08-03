Кадровая чистка в МИД: президент уволил сразу несколько ключевых послов, включая главу дипмиссии в США

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Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко с должности посла во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству. На его место в ЮНЕСКО президент назначил Викторию Лялину-Бойко

Об этом говорится в указе президента, передает RegioNews .

На должность постоянной представительницы Украины при ЮНЕСКО президент назначил Викторию Лялину-Бойко.

Также Зеленский уволил ряд послов:

Екатерину Зеленко - с должности посла в Сингапуре и Брунее;

Валерия Жовтенко - с должности посла в Кыргызской Республике;

Владимира Хованца - с должности посла в Тунисской Республике и Ливии;

Василия Химинца - с должности посла в Австрии;

Валерия Евдокимова - с должности посла в Таджикистане.

Ольга Стефанишина — с должности посла Украины в США.

Стефанишина заявила , что сама подала в отставку.

Также сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига согласовал кандидатуры своих двух новых заместителей.

Ими станут посол Украины в Чехии Василий Зварыч и посол Украины в Польше Василий Боднарь.

Напомним, что Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины.