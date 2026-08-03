Кадровая чистка в МИД: президент уволил сразу несколько ключевых послов, включая главу дипмиссии в США
Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко с должности посла во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству. На его место в ЮНЕСКО президент назначил Викторию Лялину-Бойко
Об этом говорится в указе президента, передает RegioNews .
На должность постоянной представительницы Украины при ЮНЕСКО президент назначил Викторию Лялину-Бойко.
Также Зеленский уволил ряд послов:
- Екатерину Зеленко - с должности посла в Сингапуре и Брунее;
- Валерия Жовтенко - с должности посла в Кыргызской Республике;
- Владимира Хованца - с должности посла в Тунисской Республике и Ливии;
- Василия Химинца - с должности посла в Австрии;
- Валерия Евдокимова - с должности посла в Таджикистане.
- Ольга Стефанишина — с должности посла Украины в США.
Стефанишина заявила , что сама подала в отставку.
Также сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига согласовал кандидатуры своих двух новых заместителей.
Ими станут посол Украины в Чехии Василий Зварыч и посол Украины в Польше Василий Боднарь.
Напомним, что Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины.
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