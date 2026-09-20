В Краматорске вражеская авиабомба попала в эвакуационный пункт: на месте были люди

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Российские войска 20 сентября нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, зафиксировано прямое попадание

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, передает RegioNews .

По его словам, российские военные ударили авиабомбой непосредственно по эвакуационному пункту. На момент атаки находились эвакуированные люди и работники, которые занимаются эвакуацией.

"Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске. Произошло прямое попадание. На месте находились эвакуированные и эвакуационники", - отметил Евгений Каплин.

Пока информация о последствиях удара выясняется.

Напомним, что российские войска днем 20 сентября нанесли артиллерийский удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще один мужчина пострадал.