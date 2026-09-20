В Житомирской области из-за российских атак вспыхнул пожар на объекте транспортной инфраструктуры

Фото: ГСЧС

В Житомирской области в результате российских атак 20 сентября возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры. Также загорелась сухая трава

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Враг продолжает систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. В результате последних атак сегодня возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, а также горела сухая трава", — сообщил Бунечко.

По его словам, из-за повторных ударов российских войск спасатели не могли сразу начать тушение пожара.

На месте атаки также работали саперы ГСЧС. Они обследовали территорию и искали взрывоопасные предметы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, что российские войска 20 сентября нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, зафиксировано прямое попадание.