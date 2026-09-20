Россия атаковала Киевщину дронами: поврежденные склады, техника и аллея памяти
Киевщину продолжают атаковать российские беспилотники. В Фастовском и Вышгородском районах зафиксировали повреждения зданий и техники, а в Боярке обломки БпЛА вызвали возгорание
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В Фастовском районе, в частности в Боярке, обломки вражеского беспилотника вызвали возгорание.
В результате падения обломков повреждены окна и кровля двух зданий, а также Аллея памяти погибших.
Кроме того, при повторной атаке возник пожар в складских зданиях. На месте работают спасатели.
В Вышгородском районе в результате атаки повреждены два складских здания и три единицы техники.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что число погибших в Киевской области в результате российских атак с 19 сентября возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время атаки в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина.