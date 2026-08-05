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05 августа 2026, 17:15

Около 14 миллионов активов: появились детали нового подозрения Стефанишиной от НАБУ

05 августа 2026, 17:15
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП сообщили Ольге Стефанишиной о новом подозрении. Речь идет о незаконном обогащении. Теперь появились детали, о каком именно имуществе идет речь

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

По данным СМИ, Ольга Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, а также деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Также она не указала использование Мерседеса, записанного на подчиненного.

Прокурор САП указывает, что расходы превышают доходы и сбережения Стефанишиной. Он отметил, что суммарная стоимость приобретенных за полтора года активов составила 13,9 млн. грн.

Ольга Стефанишина уже прокомментировала новое подозрение, передает "Радио Свобода". Она заявила, что ей нечего скрывать. По словам бывшего посла Украины в США, любые процессуальные действия "не означают установленную вину", а вопрос о недвижимости уже раньше публично объясняла и предоставила журналистам все необходимые документы.

Напомним, ранее стало известно о новом подозрении для Ольги Стефанишиной. Также ранее в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Ольга Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

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