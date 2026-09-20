ОГП и БЭБ раскрыли преступную организацию, которая с помощью криптовалюты вывела 23,5 млрд грн
Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, использовала "конвертационный центр" для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, ежемесячно через организацию проходило около 500 млн. грн. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд. грн.
Предустановленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.
В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы наличных.
Участникам схемы сообщили о подозрении. Другие детали уголовного производства правоохранители обещают обнародовать в ближайшее время.
Лица, которым сообщили о подозрении, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Напомним, что в Украине разоблачена и пресечена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов.