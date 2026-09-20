Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, использовала "конвертационный центр" для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, ежемесячно через организацию проходило около 500 млн. грн. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд. грн.

Предустановленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.

В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы наличных.

Участникам схемы сообщили о подозрении. Другие детали уголовного производства правоохранители обещают обнародовать в ближайшее время.

Лица, которым сообщили о подозрении, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, что в Украине разоблачена и пресечена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов.