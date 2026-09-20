В Краматорске в результате артобстрела микрорайона Лазурный погибла женщина и пострадал мужчина

Фото: Краматорский городской совет

Российские войска днем 20 сентября нанесли артиллерийский удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще один мужчина пострадал

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews .

По данным горсовета, около 10:10 российские военные выпустили по городу три артиллерийских снаряда. Под огнем оказался микрорайон Лазурный.

Погибла женщина 1965 года рождения. По данным городского совета, в момент атаки она находилась на улице. Ее жизнь оборвалась в результате обломочных ранений.

Также пострадал мужчина 1961 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела повреждены заведение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российские ударные дроны повлекли за собой масштабные пожары в двух девятиэтажных жилых домах. Огонь охватил балконы и квартиры на шестом-девятом этажах.