В Винницкой области вражеский БПЛА атаковал объект железнодорожной инфраструктуры

Фото: ГСЧС

В Винницкой области в результате российского удара беспилотником поврежден еще один объект железнодорожной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, что количество погибших в Киевской области в результате российских атак с 19 сентября возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время атаки в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина.