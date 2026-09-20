В Винницкой области вражеский БПЛА атаковал объект железнодорожной инфраструктуры
В Винницкой области в результате российского удара беспилотником поврежден еще один объект железнодорожной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, что количество погибших в Киевской области в результате российских атак с 19 сентября возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время атаки в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина.
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