НАБУкраты: антикоррупционная борьба или борьба за власть

История знает примеры, когда серые кардиналы приносили стране славу и процветание

История знает примеры, когда серые кардиналы приносили стране славу и процветание

Иллюстрация: ИИ

В длительной и славной истории судопроизводства в Верховном суде США есть эпизод, демонстрирующий, как американские юристы понимали границы своей власти.

Вынося один из самых позорных вердиктов о конституционности указа Франклина Делано Рузвельта времен Второй мировой войны о депортации американцев японского происхождения в концентрационные лагеря исключительно на основании их этнического происхождения, судья Хьюго Блэк сказал коллегам в совещательной комнате: "Войну должен вести кто-то один: ФДР или мы. Мы на это не способны".

Так называемая "антикоррупционная вертикаль" не способна управлять страной в состоянии войны. По определению. Их задача – бить по рукам казнокрадов и рубить их отвратительные щупальца, которыми коррупционеры мародерят израненную страну. Независимо от лиц и занимаемых должностей. Но при этом максимально дистанцироваться от влияния на политические решения.

Пока я вижу совсем другой тренд. Вместо того чтобы стать альтернативой прогнившей "правоохранительной системе", демонстрируя кардинально другие стандарты добродетели и справедливости, НАБУ и САП превратились в конкурирующую стаю волков. Которые бросили вызов электоральному монарху как альтернативный центр политического (именно политического!) влияния. Чувствуется ДНК Джона Эдгара Гувера, который десятилетиями оставался серым кардиналом американской политики, влиятельнее большинства конгрессменов…

"Антикоррупционеры" рвутся к власти. Для меня это очевидно. И если бы они формировали свою партию или общественно-политическое движение, развивали региональную сеть, дискутировали о видении будущего Украины, я бы только аплодировал. Но они хотят взять власть без выборов, без видения, без демократического мандата – лишь спекулируя по естественному запросу общества на наказание коррупционеров и прогнилости политической верхушки Украины.

История знает примеры, когда серые кардиналы приносили стране славу и процветание. Кардинал Ришелье – едва ли не лучший пример. Но трагедия Украины в том, что "антикоры" – это не собаки, которые будут защищать Украину и украинцев от мародеров, а альтернативная стая волков. Почувствовавшие вкус власти и виртуально овладевшие искусством манипуляции общественным мнением.

Они не служат Фемиде, они не практикуют правовластие, они не служат украинскому народу – они служат себе. Они стремятся управлять этой страной из-за кулис. Об их моральной низости страна недавно узнала по неврученному подозрению директору НАБУ, которого подбирали с "решающим голосом" международных экспертов.

А что бывает со странами, которые под лозунгами наведения порядка и борьбы с коррупцией захватывают правоохранители, можно посмотреть на примере соседней россии. Впрочем, в Украине такой вариант не пройдет.

Поэтому все идет по плану: страна на всех парах уносится в coup d'état, который нажмет кнопку Reset на компьютере Украина. И "антикоры" только volens nolens ускоряют этот процесс...