САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной: в чем его подозревают
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против уже бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины).
Производство было открыто 11 июня 2025 года.
Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.
Напомним, мать Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве. Понятно, что площадь жилья составляет 100 квадратных метров.
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