Высший антикоррупционный суд окончательно отказал экспредседателю ОАСК в восстановлении в должности

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Бывший глава ныне уже ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк не смог восстановиться в должности

Об этом говорится в решении, принятом Большой палатой Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews .

Суд оставил без изменений решение Высшего совета правосудия (ВРП), уволившего Вовка.

Защита Вовка просил остановить рассмотрение дела.

Адвокат Валерия Лутковская настояла, что по закону члены дисциплинарной палаты ВРП, принимавшие определенное решение, не должны участвовать в пленарном заседании, где это решение пересматривается. Однако ВРП в своем регламенте уточнила это правило и решила, что не могут участвовать только те члены дисциплинарной палаты, которые непосредственно рассматривали именно обжалуемое решение.

В ВСП обвинения отвергли и заверили, что это уточнение не нарушает регламент.

Также Лутковская заявила, что трехлетний срок привлечения к ответственности уже истек. Позже, по словам адвоката, Высший совет правосудия применил новую редакцию закона "задним числом", изменившую правило подсчета сроков.

В ВСП ответили, что все процедурные претензии защиты уже не раз оценивала Большая палата Верховного суда. Там подчеркнули: защита неправильно считает сроки и путает "дисциплинарное дело" с "дисциплинарным производством".

Представитель ВСП настаивал, что все уложилось в трехлетний срок.

В конце концов, суд отказался откладывать рассмотрение дела.

Скандальный ОАСК

Как известно, Окружной административный суд Киева был известен многими скандалами, такими как отстранение от должности Супрун и отмена решения о национализации "ПриватБанка". Сообщалось, что этот суд должен был "назначить" беглеца Виктора Януковича президентом Украины в случае захвата российскими войсками Киева.

Также журналисты выяснили , что Окружной административный суд Киева принял ряд решений о многомиллионных выплатах люстрированным судьям и экс-заместителю Генпрокурора Сергею Кизю, а также отменил санкции в отношении предприятия с "российским следом". Указанные решения были приняты за время военного положения.

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля Окружной административный суд на месяц прекратил принимать какие-либо решения. Свою работу ОАСК возобновил только в апреле – и с тех пор принял десятки тысяч решений и решений.

В частности, в августе 2022 года судья Окружного админсуда Киева Владимир Келеберда принял решение об отмене приказа об увольнении и восстановлении в должности прокурора бывшего заместителя Генпрокурора Сергея Кизя – и о выплате ему за вынужденный прогул 3,5 млн. грн. По мнению Келеберды, приказ не содержит должного обоснования и составлен с нарушениями инструкции по делопроизводству.

Также ОАСК принял решение о довыплате 3,6 млн грн выходного пособия недавно уволенному судье Конституционного суда Александру Литвиненко. Только в апреле судью Литвиненко уволили из Конституционного суда в связи с истечением срока полномочий, в мае ОАСК открыл по его иску производство – и уже в сентябре судья Игорь Качур его иск удовлетворил.

Стоит напомнить, что на так называемых "Пленках Вовка" - записях из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, обнародованных НАБУ в 2019 и 2020 годах - речь идет об особых отношениях между ОАСК и КС. Так, на одной из записей Павел Вовк говорит своим коллегам о том, что Конституционный суд "принадлежит" им.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева . Он заявил, что доверие к этому суду потеряно.

Напомним, 17 июля 2020 года по делам Майдана НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Волку . В помещении суда проходили обыски.

14 августа 2020 года Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка . Кроме Вовка в документе указаны еще семь судей Окружного админсуда.

1 сентября 2020 года Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка . Решение было принято единогласно.

26 ноября у генпрокурора просят разрешение на арест судей Окружного админсуда . Ни председатель суда Волк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения.

9 марта 2021 года ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главы ОАСК Павла Вовка . Одиозный председатель ОАСК пять раз не являлся в суд, несмотря на решение о принудительном доставке.

9 апреля задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов .