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26 ноября 2020, 11:36 11

У генпрокурора просят разрешения на арест судей Окружного админсуда

26 ноября 2020, 11:36 11
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Ни глава суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения
Ни глава суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с проектом ходатайств Высшего совета правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В агентстве отмечают, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения

Сообщается, что председатель ОАСК Павел Вовк и ряд судей подозреваются в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием. "Ни Вовк, ни его заместитель и двое судей не являлись в органы досудебного следствия, из-за чего НАБУ подало ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. Но подозреваемые ни разу не явились и на заседание по избранию меры пресечения, при этом уважительных причин для этого нет", - отметили в НАБУ.

В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Однако глава ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил. 3 ноября его уже во второй раз объявили в розыск", - добавили в НАБУ.

Подчеркивается, что такими действиями демонстрируют свое пренебрежение к Закону и подчеркивают нежелание защищаться в судебном состязательном процессе и двое других судей ОАСК.

При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - отметили в НАБУ.

Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.

3 ноября НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск.

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