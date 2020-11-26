У генпрокурора просят разрешения на арест судей Окружного админсуда

Ни глава суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения

Ни глава суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с проектом ходатайств Высшего совета правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В агентстве отмечают, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения

Сообщается, что председатель ОАСК Павел Вовк и ряд судей подозреваются в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием. "Ни Вовк, ни его заместитель и двое судей не являлись в органы досудебного следствия, из-за чего НАБУ подало ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. Но подозреваемые ни разу не явились и на заседание по избранию меры пресечения, при этом уважительных причин для этого нет", - отметили в НАБУ.

В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Однако глава ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил. 3 ноября его уже во второй раз объявили в розыск", - добавили в НАБУ.

Подчеркивается, что такими действиями демонстрируют свое пренебрежение к Закону и подчеркивают нежелание защищаться в судебном состязательном процессе и двое других судей ОАСК.

При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - отметили в НАБУ.

Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.

3 ноября НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск.