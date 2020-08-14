Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка

Кроме Вовка в документе значатся еще семеро судей Окружного админсуда

Кроме Вовка в документе значатся еще семеро судей Окружного админсуда

Faceboоk Павла Вовка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники, пишет Regionews.

Лично Венедиктова подписала представление по Вовку и его подельникам. На следующую неделю Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ, они объявлены в розыск", - написал Бутусов.

Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия, добавил журналист.

Генпрокурор подписала представление в ВСП об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда! Сегодня... Опубліковано Юрієм Бутусовим Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.

12 августа глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.