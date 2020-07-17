Дело Майдана: НАБУ объявило о подозрении голове Окружного админсуда Вовку

В помещении суда проходят обыски

В помещении суда проходят обыски

Фото: Facebook

НАБУ сообщило о подозрении голове Окружного административного суда Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Также сообщения о подозрении вручили пяти другим судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По информации Бутусова, им инкриминируют создание преступной организации и захват власти в рамках дел Майдана.

Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить через судебные решения на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения, - пишет журналист.

По словам Бутусова, подозреваемых не будут задерживать на месте, поскольку такое решение может принять Антикоррупционный суд. Он добавил, что в Окружном административном суде и в судебной администрации проходят обыски.

Любопытно, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович", - написал он.

Информацию об обысках в подтвердили Окружном административном суде и заявили, что следственные действия проходят на основании постановления Ленинского районного суда Кропивницкого.

Напомним, НАБУ вызвало бывшего министра экологии сразу на три допроса в деле о взятке в $6 миллионов.