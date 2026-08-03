Фото: полиция

ДТП произошло 1 августа около 15:25 между поселком Брацлав и городом Тульчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Ford под управлением 26-летнего винничанина и Mercedes, за рулем которого находился 53-летний житель Тульчина.

Водитель Ford погиб на месте от полученных травм. Его 26-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

У водителей отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Оба автомобиля изъяли и поместили на арестплощадку.

Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.