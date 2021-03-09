ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главу ОАСК Павла Вовка
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в шестой раз принял решение о принудительной доставке на заседание председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.
Ему хотят избрать меру пресечения, поскольку подозреваемый судья в очередной раз проигнорировал заседание.
Судья Вовк в очередной раз не явился на заседание. Принято еще одно решение о его принудительной доставке, заседание назначено на 15 марта", - сообщили в антикоррупционном суде.
Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявлен в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.
Как сообщалось сегодня, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.
Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.
18 февраля ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка. 22 февраля главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд.