ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главу ОАСК Павла Вовка

Одиозный глава ОАСК пять раз не являлся в суд, несмотря на решение о принудительной доставке

Одиозный глава ОАСК пять раз не являлся в суд, несмотря на решение о принудительной доставке

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в шестой раз принял решение о принудительной доставке на заседание председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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