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09 марта 2021, 13:47 27

ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главу ОАСК Павла Вовка

09 марта 2021, 13:47 27
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Одиозный глава ОАСК пять раз не являлся в суд, несмотря на решение о принудительной доставке
Одиозный глава ОАСК пять раз не являлся в суд, несмотря на решение о принудительной доставке
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в шестой раз принял решение о принудительной доставке на заседание председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Ему хотят избрать меру пресечения, поскольку подозреваемый судья в очередной раз проигнорировал заседание.

Судья Вовк в очередной раз не явился на заседание. Принято еще одно решение о его принудительной доставке, заседание назначено на 15 марта", - сообщили в антикоррупционном суде.

Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявлен в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Как сообщалось сегодня, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.

Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

18 февраля ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка. 22 февраля главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд.

ВАКС оаск суд коррупция

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