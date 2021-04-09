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09 апреля 2021, 08:41 443

Задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов

09 апреля 2021, 08:41 443
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Под стражей задержанный будет до 4 июня
Под стражей задержанный будет до 4 июня
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отправил брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова под стражу с альтернативой залога в 35 миллионов 185 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседания ВАКС, что транслировалось в YouTube.

Так, прокуроры ходатайствовали в применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 миллионов гривен. По словам самого Зонтова, его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен и сумма залога и близко не сопоставима с его доходами.

Однако судьи приняли решение применить к подозреваемому Зонтову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4 июня 2021 года включительно.

Определить подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу залог в размере 15 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 35 185 000 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

суд взятка ВАКС адвокат Павел Вовк

 
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