14:18  01 сентября
Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет
16:39  01 сентября
Владимир Зеленский завтра посетит Харьковскую область
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 15:41 6

Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка

01 сентября 2020, 15:41 6
Читайте також українською мовою
Решение было принято единогласно
Решение было принято единогласно
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший Совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой вернули ей без удовольствия.

"Ходатайства Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения", — цитирует постановление ВСП издание.

Отмечается, что члены ВСП поддержали это решение единогласно.

Напомним, правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.

12 августа глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.

1 сентября НАБУ опубликовало новые доказательства влияния председателя ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.

оаск суд должность НАБУ следствие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »