Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка

Решение было принято единогласно

Решение было принято единогласно

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой вернули ей без удовольствия.

"Ходатайства Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения", — цитирует постановление ВСП издание.

Отмечается, что члены ВСП поддержали это решение единогласно.

Напомним, правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.

12 августа глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.

1 сентября НАБУ опубликовало новые доказательства влияния председателя ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.