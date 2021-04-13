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13 апреля 2021, 14:06 133

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева

13 апреля 2021, 14:06 133
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Он заявил, что доверие к этому суду потеряно
Он заявил, что доверие к этому суду потеряно
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости", - заявил Зеленский.

Он утверждает, что в ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься. Также Зеленский вспомнил о скандалах с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения суда.

Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", - добавил глава государства.

Также сообщается, что в соответствии с частью второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

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