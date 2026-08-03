Экснардеп Береза ​​заявил о слежке в Вене: обвинил в этом "украинские спецслужбы"

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Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что в Вене за ним якобы следили люди, которых он связывает с украинскими спецслужбами

Об этом Береза сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, возле адреса его регистрации в австрийской столице появились люди, якобы пытавшиеся собрать информацию о нем.

"Не думал, что придется записывать такое видео. Но когда у адреса моей регистрации в Вене появляются люди, которых связывают с украинской спецслужбой и пытаются собрать информацию по мне, то молчать уже нельзя", – заявил Береза.

Экспарламентарий утверждает, что этих людей якобы удалось идентифицировать. Также он заявил, что ранее получал предупреждение о возможной провокации в случае возвращения в Украину.

Береза сообщил, что планирует обратиться в правоохранительные органы Вены, а также в Совет Европы из-за этой ситуации.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против, в частности, бывшего депутата Борислава Березы. Сам экс-нардеп увязывает это со своей критикой власти.