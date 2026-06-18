Вищий антикорупційний суд остаточно відмовив ексголові ОАСК у поновленні на посаді

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Колишній голова нині вже ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк не зміг поновитися на посаді

Про це йдеться у рішенні, яке ухвалила Велика палата Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews .

Суд залишив без змін рішення Вищої ради правосуддя (ВРП), яка звільнила Вовка.

Захист Вовка просив зупинити розгляд справи.

Адвокатка Валерія Лутковська наполягла, що за законом члени дисциплінарної палати ВРП, які ухвалювали певне рішення, не повинні брати участі в пленарному засіданні, де це рішення переглядається. Однак ВРП у своєму регламенті уточнила це правило і вирішила, що не можуть брати участь лише ті члени дисциплінарної палати, які безпосередньо розглядали саме те рішення, яке оскаржується.

У ВРП звинувачення відкинули і запевнили, що це уточнення не порушує регламенту.

Також Лутковська заявила, що трирічний строк притягнення до відповідальності уже минув. Пізніше, за словами адвокатки, Вища рада правосуддя застосувала нову редакцію закону "заднім числом", що змінило правило підрахунку строків.

У ВРП відповіли, що всі процедурні претензії захисту вже не раз оцінювала Велика палата Верховного суду. Там наголосили: захист неправильно рахує строки й плутає "дисциплінарну справу" з "дисциплінарним провадженням".

Представник ВРП наполягав, що все вклалося в трирічний строк.

Зрештою, суд відмовився відкладати розгляд справи.

Скандальний ОАСК

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва був відомий багатьма скандалами, такими як відсторонення з посади Супрун та скасування рішення про націоналізацію "ПриватБанку". Повідомлялось, що цей суд повинен був "призначити" втікача Віктора Януковича президентом України у разі захоплення російськими військами Києва.

Також журналісти з’ясували, що Окружний адміністративний суд Києва прийняв низку рішень про багатомільйонні виплати люстрованим суддям та ексзаступнику Генпрокурора Сергію Кізю, а також скасував санкції щодо підприємства з "російським слідом". Вказані рішення були прийняті за час воєнного стану.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Окружний адміністративний суд на понад місяць припинив приймати будь-які рішення. Свою роботу ОАСК відновив лише у квітні – і відтоді прийняв десятки тисяч рішень та ухвал.

Зокрема, у серпні 2022 року суддя Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про скасування наказу про звільнення і поновлення на посаді прокурора колишнього заступника Генпрокурора Сергія Кізя – і про виплату йому за вимушений прогул 3,5 млн грн. На думку Келеберди, наказ не містить належного обґрунтування і складений з порушеннями інструкції з діловодства.

Також ОАСК ухвалив рішення про довиплату 3,6 млн грн вихідної допомоги нещодавно звільненому судді Конституційного суду Олександру Литвиненку. Лише у квітні суддю Литвиненка звільнили з Конституційного суду у зв’язку із закінченням терміну повноважень, у травні ОАСК відкрив за його позовом провадження – і вже у вересні суддя Ігор Качур його позов задовольнив.

Варто нагадати, що на так званих "Плівках Вовка" – записах із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оприлюднених НАБУ у 2019 та 2020 роках – йдеться про особливі стосунки між ОАСК та КС. Так, на одному із записів Павло Вовк говорить своїм колегам про те, що Конституційний суд "належить" їм.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня 2021 року Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року у справах Майдану НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адмінсуду Вовку. В приміщенні суду проходили обшуки.

14 серпня 2020 Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка. Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня 2020 Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка. Рішення було ухвалено одностайно.

26 листопада у генпрокурора просять дозволу на арешт суддів Окружного адмінсуду. Ні голова суду Вовк, ні інші судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу.

9 березня 2021 року ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка. Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення.

9 квітня затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів.