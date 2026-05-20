20 мая 2026, 15:30

Тимур Миндич подал в суд на президента Зеленского

Фото: Тимур Миндич и Владимир Зеленский, коллаж Эспрессо
Бизнесмен Тимур Миндич обратился с иском в Кассационный административный суд. Это иск против президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Истцом по делу указан Тимур Миндич. В иске бизнесмен просит суд упразднить указ президента №843/2025 от 13 ноября 2025 года. Следует отметить, что этим указом Владимир Зеленский ввел санкции против самого Миндича и Цукермана, фигурировавших на пленках от НАБУ.

Ответчиком по делу указан непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, осенью 2025 года Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время – в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Александр Цукерман также фигурирует в масштабном антикоррупционном расследовании под условным названием Мидас, которое касается коррупционных схем в сфере энергетики.

По данным следствия, у него было кодовое имя "Шугармен". Как сообщает "Украинская правда", главный финансист Миндича Александр Цукерман уехал за границу 29 октября.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" - расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк опубликовал еще одну часть пленок. Он утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

Кроме того, Железняк опубликовал очередную часть записей "пленок Миндича", в которых обсуждают работу правоохранительных органов.

