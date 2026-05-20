В Киеве аферист выманил у дочери погибшего защитника более полумиллиона

В Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Студентка из Одессы через Telegram-бот для знакомств познакомилась с парнем. Он рассказал, что якобы специалист в сфере криптовалют и предложил помощь в получении прибыли. Впоследствии он потребовал у девушки реквизиты банковской карты, логин и пароль.

"Получив доступ к финансовым данным потерпевшей, фигурант перечислял деньги на счета подставных лиц, снимал наличные через банкоматы и кассы торговых заведений в Киеве, а также конвертировал часть похищенных средств в виртуальные активы", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее аферист притворился работником ТЦК и обманул песионерку. Он убедил ее, что ее 83-летнего брата мобилизовали и выманил у нее кучу денег и драгоценности.