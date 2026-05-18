Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
18 мая 2026, 09:30

Кто же все-таки победил на американо-китайском саммите и сдал ли Трамп Тайвань

Чтобы разобраться в этом, нужно начать с того, что два руководителя государств (да и в общем возглавляемые ими администрации) играют в совершенно разные игры
Фото: Facebook
Условно говоря, если Трамп приехал со своей книгой The Art of the Deal, то Си встречал его с традиционным трактатом The Art of War. Один приехал торговаться, другой собирается противостоять. Один сфокусирован на сделках, другой на стратегических преимуществах. Один мыслит годами, другой – десятилетиями. Один играет в шахматы (быстрые и агрессивные), другой в вэйци, известные нам под названием го (медленные и рассудительные).

В вэйци есть такой термин 本手 ("настоящая рука", бэньшоу, по-японски хонтэ). Это правильный, надежный ход, который усиливает вашу структуру и ликвидирует слабости в ней, не атакуя противника, а укрепляя себя, устраняя собственные уязвимости, защищая от возможных будущих атак и лишая противника шансов создавать вам проблемы. Чтобы делать такие ходы, нужно хорошо видеть всю доску на длительную стратегическую глубину.

Си не пытался воспользоваться слабостями Трампа. Он сделал "бэньшоу", ход на укрепление своей позиции, назвав это "конструктивной стратегической стабильностью". Трамп получил роскошный прием, но ничего не добился. Не оправдались ни его надежды на крупные сделки, ни его стремление предотвратить будущие конфронтации с помощью сильной собственной позиции, ни (если предположить) провоцирование противника на выявление его намерений. Си просто отказался играть в его игру и вместо этого навязал свою.

Замечу, что концепция "бэньшоу" стала довольно популярной в Китае в 2022 году, когда ее выбрали темой для национального выпускного экзамена (гаокао). Тогда китайские медиа массово описывали стратегию развития КНР именно как "бэньшоу" – надежная непоколебимая конструкция вместо суетливого поиска выгодных вариантов. Вы же не думаете, что это произошло случайно.

Следовательно, вопрос, кто победил на саммите, поставлен некорректно. Вопреки ожиданиям американского президента, саммит не был быстрой игрой, в которой можно победить или хотя бы получить весомое преимущество, которое можно продемонстрировать. Саммит стал промежуточной точкой в долгой игре на получение стратегических преимуществ. Китай укрепил свою позицию и дал США право следующего хода.

Продолжая аналогии с долгой партией в вэйци, по сути, Си дал понять Трампу: ты можешь разгребать неприятности на своем краю доски, а я тем временем выстраиваю прочную позицию на своем, и ты просто не сможешь меня укусить, если вдруг у тебя возникнет такое желание. Так что подумай о том, чтобы забрать свою меньшую часть доски и отдать мне мою большую, так будет хорошо для нас обоих. А остальных мы спрашивать не будем.

Теперь все зависит от того, что США будут делать дальше на Ближнем Востоке. Но это уже другая тема.

Китай Дональд Трамп саммит Си Цзиньпин Тайвань
 
