01:35  20 мая
Ведущая Леся Никитюк показала, как ее маленький сын уже ходит
00:55  20 мая
"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей
23:40  19 мая
Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоцикл вылетел в кювет
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 08:22

Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч

20 мая 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили и задержали штаб-сержанта одного из правоохранительных органов специального назначения во Львовской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военный за деньги помогал военнообязанным незаконно получать отсрочки от мобилизации.

В одном из эпизодов фигурант предложил мужчине, находившемуся в розыске одного из львовских ТЦК и СП, оформить отсрочку за 16 тысяч долларов США.

Правоохранители задокументировали, что без личного присутствия военнообязанному сменили место военного учета – его поставили на учет в одном из ТЦК и СП Волынской области.

После этого мужчина через ЦНАП на Львовщине подал необходимые документы, а уже на следующий день информация об отсрочке появилась в приложении "Резерв+".

Штаб-сержант был задержан сразу после получения средств. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в армии. Подозрения получили командиры в разных областях. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовщина отсрочка война мобилизация ГБР СБУ служба в тылу служба в армии
На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки
19 мая 2026, 13:55
На Закарпатье уролог за $400 продал "камень в почках" для отсрочки
19 мая 2026, 12:23
На Житомирщине врача-интерна оставили в ТЦК до исполнения 25 лет
19 мая 2026, 09:56
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На Ровенщине уже 14 дней ищут пропавшего подростка: что известно
20 мая 2026, 08:39
Четверо погибших и девять раненых: последствия вражеских ударов по Сумщине
20 мая 2026, 08:28
Россияне атаковали склады и предприятия на Днепропетровщине: последствия обстрелов
20 мая 2026, 08:12
Ночной массированный удар по Одессе: разрушен дом, повреждена 24-этажка и склад
20 мая 2026, 07:59
Отец Ермака посещал РФ через Минск после выборов 2019 года – "Схемы"
20 мая 2026, 07:54
Российский удар по Вольнянску: среди четырех раненых – двое детей
20 мая 2026, 07:48
Минус 920 солдат и 60 артсистем: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
20 мая 2026, 07:36
В Харькове в результате удара БПЛА пострадала 16-летняя девушка
20 мая 2026, 07:36
Массированная атака на Сумщину: в Конотопе дрон разрушил часть многоэтажки
20 мая 2026, 07:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »