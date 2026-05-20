Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч

Фото: ДБР

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили и задержали штаб-сержанта одного из правоохранительных органов специального назначения во Львовской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военный за деньги помогал военнообязанным незаконно получать отсрочки от мобилизации.

В одном из эпизодов фигурант предложил мужчине, находившемуся в розыске одного из львовских ТЦК и СП, оформить отсрочку за 16 тысяч долларов США.

Правоохранители задокументировали, что без личного присутствия военнообязанному сменили место военного учета – его поставили на учет в одном из ТЦК и СП Волынской области.

После этого мужчина через ЦНАП на Львовщине подал необходимые документы, а уже на следующий день информация об отсрочке появилась в приложении "Резерв+".

Штаб-сержант был задержан сразу после получения средств. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в армии. Подозрения получили командиры в разных областях. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.