Элитные авто, оружие и 22 млн грн: что нашли у топ-чиновников Нацполиции во время обысков

У топ-чиновников региональных подразделений полиции, задержанных за "крышевание" схемы с откровенным контентом, изъят элитный автопарк, швейцарские часы, оружие и наличные деньги в сумме более 22,6 млн грн

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, задержаны пять участников схемы, им сообщено о подозрении.

Следствие готовит ходатайство в суд по избранию мер.

По данным следствия, водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", выполнявший функции посредника, инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения.

Также подозрения объявлены руководству полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Их действия квалифицированы как получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее Генпрокурор сообщил, что в Украине разоблачена коррупционная схема в системе Нацполиции, которая действовала в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По версии следствия, руководство территориальных подразделений полиции могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов" – помещений, где незаконно производили и распространяли через интернет порнографическую продукцию.