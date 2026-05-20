13:27  20 мая
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
13:00  20 мая
Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян
08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 14:41

Элитные авто, оружие и 22 млн грн: что нашли у топ-чиновников Нацполиции во время обысков

20 мая 2026, 14:41
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

У топ-чиновников региональных подразделений полиции, задержанных за "крышевание" схемы с откровенным контентом, изъят элитный автопарк, швейцарские часы, оружие и наличные деньги в сумме более 22,6 млн грн

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, задержаны пять участников схемы, им сообщено о подозрении.

Следствие готовит ходатайство в суд по избранию мер.

По данным следствия, водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", выполнявший функции посредника, инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения.

Также подозрения объявлены руководству полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Их действия квалифицированы как получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее Генпрокурор сообщил, что в Украине разоблачена коррупционная схема в системе Нацполиции, которая действовала в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По версии следствия, руководство территориальных подразделений полиции могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов" – помещений, где незаконно производили и распространяли через интернет порнографическую продукцию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Нацполиция прокуратура обыски порноофисы чиновники авто деньги оружие
В Нацполиции разоблачили схему крышивания "порноофисов" в трех областях
20 мая 2026, 11:05
Обыски в трех областных управлениях полиции: что известно
20 мая 2026, 09:59
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За 13 тыс. долларов обещал "тыловую" службу: в Киеве будут судить бывшего члена ДФТГ
20 мая 2026, 15:53
Тимур Миндич подал в суд на президента Зеленского
20 мая 2026, 15:30
Вражеский БпЛА атаковал комплекс отдыха на Черниговщине: есть раненый
20 мая 2026, 15:26
В Киевской области в огне погиб мужчина
20 мая 2026, 15:20
В Киеве аферист выманил у дочери погибшего защитника более полумиллиона
20 мая 2026, 14:55
Новые правила в Полтавском ТЦК: к оповещению будут привлекать только УБД
20 мая 2026, 14:26
В Харькове мужчина "сливал" в Telegram блокпосты ВСУ
20 мая 2026, 13:50
В Крыму в школе обрушился балкон с детьми: 10 пострадавших
20 мая 2026, 13:44
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
20 мая 2026, 13:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »