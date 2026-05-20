В Харькове мужчина "сливал" в Telegram блокпосты ВСУ

Основанский районный суд города Харькова признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Стало известно, как его наказали

Как выяснили правоохранители, 1 июля 2022 года житель Харькова в переписке в Telegram написал о блокпосте ВСУ рядом с развязкой автодорог. Уже 6 августа он передал данные о расположении воинской части. 30 августа он был задержан, когда он якобы следил и собирал данные о военных.

Дело рассматривалось 3,5 года. Муж покаялся, а также перечислил 200 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Суд назначил 5 лет лишения свободы, большую часть срока мужчина уже отбыл в СИЗО.

Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.