Тімур Міндіч подав до суду на президента Зеленського

Фото: Тимур Міндіч і Володимир Зеленський, колаж Еспресо

Бізнесмен Тімур Міндіч звернувся з позовом о Касаційного адміністративного суду. Це позов проти президента України Володимира Зеленського

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Позивачем у справі вказаний Тімур Міндіч. У позові бізнесмен просить суд скасувати указ президента №843/2025 від 13 листопада 2025 року. Слід зазначити, що цим указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти самого Міндіча та Цукермана, які фігурували на плівках від НАБУ.

Відповідачем у справі зазначений безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, восени 2025 року Україна оголосила у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

Тимур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом – у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім’я "Шугармен". Як повідомляє "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Згодом нардеп Ярослав Железняк опублікував ще одну частину плівок. Він стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

Окрім того, Железняк опублікував чергову частину записів "плівок Міндіча" у яких обговорюють роботу правоохоронних органів.