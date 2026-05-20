20 мая 2026, 13:00

Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян

Фото: Госпогранслужба
Украинские защитники продолжают уничтожать окупантов на фронте. Пограничники показали свежие кадры из Сумской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница", которая работает на Сумщине. Украинские защитники уничтожили и поразили: 2 пушки, 3 укрытия, склад, автомобиль, мотоцикл и ликвидировали одного оккупанта.

"Пограничники бригады "Стальная граница" продолжают уверенно выполнять задачи на определенных рубежах", - говорят пограничники.

Напомним, что утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский".

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
