Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать окупантов на фронте. Пограничники показали свежие кадры из Сумской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

На кадрах можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница", которая работает на Сумщине. Украинские защитники уничтожили и поразили: 2 пушки, 3 укрытия, склад, автомобиль, мотоцикл и ликвидировали одного оккупанта.

"Пограничники бригады "Стальная граница" продолжают уверенно выполнять задачи на определенных рубежах", - говорят пограничники.

Напомним, что утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский".