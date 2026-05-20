На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 19 мая около 23:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении девушки без признаков жизни вблизи села Виктория.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Полицейские установили личность погибшей – ею оказалась 18-летняя жительница общины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следствием.

