На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
В Пирятинской общине правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 18-летней местной жительницы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 19 мая около 23:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении девушки без признаков жизни вблизи села Виктория.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.
Полицейские установили личность погибшей – ею оказалась 18-летняя жительница общины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следствием.
Напомним, в городе Лохвица Миргородского района Полтавщины правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 45-летней местной жительницы. Следователи во время визуального осмотра не обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти.