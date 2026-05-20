За 13 тыс. долларов обещал "тыловую" службу: в Киеве будут судить бывшего члена ДФТГ

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего члена добровольческого формирования территориального общества. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина, узнав о розыске военнообязанного по неявке в ТЦК и СП, предложил за 13 тыс. долларов США помощь с оформлением рекомендательного письма для призыва в тыловую воинскую часть с последующим формальным прохождением службы.

Он уверял, что имеет необходимые связи и может повлиять на оформление документа, который позволит избежать дополнительных проверок и обеспечит мобилизацию в определенное подразделение.

В феврале 2026 года обвиняемый получил часть средств как задаток и организовал изготовление рекомендательного письма через привлеченных лиц, не осведомленных о его противоправных намерениях. После этого прислал "клиенту" фото документа и потребовал оставшуюся сумму.

При получении второй части денег его задержали.

