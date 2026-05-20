Новые правила в Полтавском ТЦК: к оповещению будут привлекать только УБД

Иллюстративное фото: из открытых источников

Полтавский областной ТЦК и СП меняет подходы к формированию групп оповещения – теперь в их состав будут привлекаться только военные, имеющие статус участника боевых действий

Об этом сообщили в пресс-службе областного ТЦК, передает RegioNews.

Там отметили, что к патрулям будут отбирать военных, непосредственно участвовавших в боевых действиях и понимающих ситуацию на фронте.

В ведомстве объясняют, что такие военные будут работать с военнообязанными, осознавая необходимость доукомплектования подразделений и ротации личного состава.

Также в ТЦК заявили, что военнослужащих без боевого опыта планируют переводить в боевые подразделения для приобретения соответствующих навыков. Зато те, у кого уже есть опыт, но еще оформляет статус УБД, будут временно выполнять тыловые задачи.

Напомним, в Черкасской области работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей. Транспортное средство было остановлено посреди поля, после чего возник конфликт между участниками происшествия.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове