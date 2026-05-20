В Крыму в школе обрушился балкон с детьми: 10 пострадавших

Во временно оккупированном Севастополь в школе №13 обрушился балкон вместе с детьми. В результате инцидента пострадали 10 школьников, один из них находится в больнице без сознания

Об этом в Телеграмме сообщает "Крым Реалии".

Отмечается, что дети собрались на балконе, чтобы сделать фото. В этот момент конструкция рухнула.

Глава города, назначенный РФ, заявил, что в учебном заведении недавно проводили "капитальный ремонт", который завершили в 2025 году. После него обновили основное здание, тир и столовую.

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

