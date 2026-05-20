В Киевской области в огне погиб мужчина

Трагедия произошла в селе Таценко на Обуховщине. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что спасателям сообщили о пожаре на Обуховщине. К сожалению, во время тушения пламени нашли мертвым 59-летнего мужчину. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

