Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Перевозчик из Грузии транспортировал автовозом китайские автомобили на адрес предприятия во Львове. Для уменьшения таможенных платежей в документах была существенно занижена стоимость авто.

Попытку "сэкономить" разоблачили во время осмотра: в кабине водителя нашли оригинальные документы, где указана реальная рыночная стоимость – около 1 млн грн за каждую машину.

Правоохранители изъяли электрокары, грузовик и лафету.

Продолжается досудебное расследование по факту контрабанды. Следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации схемы.

