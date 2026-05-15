15 мая 2026, 09:26

На Буковине остановили контрабанду электрокаров: стоимость авто существенно занизили

Фото: БЭБ
Детективы БЭБ разоблачили схему незаконного ввоза стоимостных электромобилей, которую пытались реализовать на таможенном пункте пропуска "Порубное"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Перевозчик из Грузии транспортировал автовозом китайские автомобили на адрес предприятия во Львове. Для уменьшения таможенных платежей в документах была существенно занижена стоимость авто.

Попытку "сэкономить" разоблачили во время осмотра: в кабине водителя нашли оригинальные документы, где указана реальная рыночная стоимость – около 1 млн грн за каждую машину.

Правоохранители изъяли электрокары, грузовик и лафету.

Продолжается досудебное расследование по факту контрабанды. Следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации схемы.

Напомним, на Волыни мужчина зарабатывал на авто, которые должны были передать ВСУ. Машины ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для армии.

