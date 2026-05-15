За Єрмака внесли ще 30 млн грн застави – журналісти називають Реброва

Про це повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, кошти вніс Сергій Станіславович Ребров.

У відкритих базах даних зазначається, що в Україні є лише одна людина з таким ПІБ – відомий футболіст, ексгравець київського "Динамо", тренер і колишній головний тренер збірної України з футболу.

Сам Ребров на дзвінки та повідомлення журналістів не відповів.

Водночас раніше в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" він заявляв про знайомство з Андрієм Єрмаком і згадував його роль у своєму поверненні до роботи в Україні.

"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії", – розповідав Ребров.

22 квітня Ребров залишив посаду головного тренера збірної України після критики, пов’язаної з непотраплянням команди на чемпіонат світу 2026.

Загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі становить близько 44,5 млн грн із визначених ВАКС 140 млн грн.

Як відомо, напередодні авдокат Єрмака Ігор Фомін розповів, що на заставу для його клієнта вдалося вже зібрати частину необхідної суми. Він відмовився назвати людей, які внесли кошти.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

