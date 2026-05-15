13:10  15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
11:19  15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 10:24

За Єрмака внесли ще 30 млн грн застави – журналісти називають Реброва

15 травня 2026, 10:24
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

За колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака внесли додаткові 30 мільйонів гривень застави

Про це повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними журналістів, кошти вніс Сергій Станіславович Ребров.

У відкритих базах даних зазначається, що в Україні є лише одна людина з таким ПІБ – відомий футболіст, ексгравець київського "Динамо", тренер і колишній головний тренер збірної України з футболу.

Сам Ребров на дзвінки та повідомлення журналістів не відповів.

Водночас раніше в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" він заявляв про знайомство з Андрієм Єрмаком і згадував його роль у своєму поверненні до роботи в Україні.

"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії", – розповідав Ребров.

22 квітня Ребров залишив посаду головного тренера збірної України після критики, пов’язаної з непотраплянням команди на чемпіонат світу 2026.

Загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі становить близько 44,5 млн грн із визначених ВАКС 140 млн грн.

Як відомо, напередодні авдокат Єрмака Ігор Фомін розповів, що на заставу для його клієнта вдалося вже зібрати частину необхідної суми. Він відмовився назвати людей, які внесли кошти.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак залог ВАКС Сергій Ребров скандал кооператив Династія
Справи про кооператив "Династія": Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту
14 травня 2026, 22:52
Адвокат Єрмака розповів, як невідомі "скидаються" на заставу для екскерівника Офісу Президента
14 травня 2026, 21:59
Єрмак про заставу в 140 млн: "Я ж казав – у мене таких грошей нема"
14 травня 2026, 09:49
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві російська ракета забрала життя 12-річної доньки загиблого захисника
15 травня 2026, 13:36
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
15 травня 2026, 13:10
На Київщині сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
15 травня 2026, 13:02
Російські БпЛА атакували громаду на Сумщині – є постраждалі
15 травня 2026, 12:46
Від 21 до 62 років: кого вдалось повернути під час першого етапу обміну "1000 на 1000"
15 травня 2026, 12:36
"Плівки Міндіча": в НБУ підтвердили візити Василя Веселого
15 травня 2026, 12:22
Контроль відновлено: ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
15 травня 2026, 11:52
Дзеркальна відповідь: єдиний спосіб зупинити агресора
15 травня 2026, 11:46
У Львові підвищили вартість проїзду у громадському транспорті
15 травня 2026, 11:22
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
15 травня 2026, 11:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Всі блоги »